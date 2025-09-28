Düğününe Günler Kala Kaybolmuştu... Boş Arazide Ölü Bulundu!

Malatya’da günlerdir aranan Abdullah Berk Karadağ, boş bir arazide ölü bulundu. Karadağ'ın, göğsünden vurulduğu belirlendi.

Son Güncelleme:
Düğününe Günler Kala Kaybolmuştu... Boş Arazide Ölü Bulundu!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’da düğün hazırlıkları yaparken kaybolan 34 yaşındaki Abdullah Berk Karadağ'dan acı haber geldi. Saat 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'ndeki Rüzgar Sokak'ta boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünden silahla vurulan kişinin yaklaşık 4 gündür kayıp olan Abdullah Berk Karadağ olduğu belirlendi.

TABANCA VE BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 tabanca ile 2 adet boş kovan bulundu. Abdullah Berk Karadağ'a ait aracın ise 25 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' DediGüllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' DediGüncel

Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!Güncel

25 Yıllık Cinayet Çözüldü, Katil En Yakını Çıktı!25 Yıllık Cinayet Çözüldü, Katil En Yakını Çıktı!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Cinayet
Son Güncelleme:
MİT’ten IŞİD'e Suriye’de Nokta Operasyon! 4'ü Sağ Yakalandı MİT’ten IŞİD'e Suriye’de Nokta Operasyon! 4'ü Sağ Yakalandı
Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı
Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu: Son Durak İstanbul Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor
Ücretsiz İş Yükü Kadınların Omzunda! Türkiye Avrupa’nın Zirvesinde Ücretsiz İş Yükü Kadınların Omzunda! Türkiye Avrupa'da Zirvede
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
AKP’de İstifa Dalgası Büyüyor: 5 İsim Daha Görevi Bıraktı AKP’de İstifa Dalgası Büyüyor: 5 İsim Daha Görevi Bıraktı