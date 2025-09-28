Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!

Yalova Adliyesi önünde tanığı öldüren saldırgan ile kardeşi tutuklandı. Cinayet sonrası başlatılan soruşturma genişletilerek sürüyor.

Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!
Yalova’da devam eden bir cinayet davasında tanık olarak ifade vermeye gelen Halis Turan (40), adliye önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay, 26 Eylül sabahı Yalova Adliyesi önünde yaşandı. Bursa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen Abdurrahman A.’nın davasında tanık olarak ifade vermeye gelen Halis Turan, sigara almak için dışarı çıktığında Abdurrahman A.’nın akrabası Ömer Aslan tarafından takip edildi. Turan, kaçmaya çalışırken Aslan tarafından kovalanıp tabancayla defalarca ateş edilerek vuruldu. Ağır yaralanan Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunlardan biri 77 yaşındaki E.K.’yi bacağından yaralarken, bazı mermiler adliye binasının camlarına da isabet etti.

POLİSLERE DE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan Ömer Aslan, polislere de ateş açtı ancak kısa sürede yakalandı. Olay sırasında yanında bulunan ağabeyi Zübeyir Aslan ise Bursa’nın İznik ilçesinde, olayla bağlantısı bulunan amcaları Ş.A. ise Bursa’da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti husumet nedeniyle işlediğini itiraf eden Ömer Aslan ile ağabeyi Zübeyir Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amcaları Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ölen Halis Turan’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Muş’a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürüyor.

Kaynak: DHA

Yalova
