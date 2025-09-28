Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, Diyarbakır’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen film festivalinde konuşma yaparken fenalaştı. Salondakilerin panikle sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Beşikçi, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsmail Beşikçi'nin hayat tehlikesi sürüyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, Beşikçi’nin tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği, yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlandığı bildirildi. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, Beşikçi’nin bilincinin açık olduğunu ancak kanamanın kritik bir bölgede olması nedeniyle hayati riskinin sürdüğünü açıkladı.

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

1939 yılında Çorum’da doğan İsmail Beşikçi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Akademisyenlik kariyerinde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu üzerine yaptığı sosyolojik araştırmalarla tanındı. Beşikçi, Türkiye’de Kürt sorunu ve azınlık hakları üzerine yazdığı eserler nedeniyle uzun yıllar cezaevinde kaldı. Toplamda 17 yılı aşkın süre hapiste bulunan Beşikçi, 30’dan fazla kitaba imza attı.

