Kilis'te Motosikletler Çarpıştı, 3 Yaralı

Kilis’teki meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

İki motosiklet çarpışırken, sürücüler Ö.B. ve M.M. ile M.M.'nin arkasında yolcu olarak bulunan R.H. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA