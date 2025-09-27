Otomobil İnşaat Temeline Uçtu, 4 Yaralı

Adıyaman'da bir otomobil inşaat temeline uçtu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil İnşaat Temeline Uçtu, 4 Yaralı
Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil inşaat temeline düştü. Kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan Mehmet T., Muhammet Fatih İ., Ramazan Samet Ö. ve Ramazan T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

