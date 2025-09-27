Diyarbakır'da Kafaya Kafaya Kaza! 8 Yaralı
Diyarbakır'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 8 kişi yaralandı.
İki otomobil, sürücülerinin direkyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
