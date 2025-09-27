İstanbul'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altında

Küçükçekmece'de bir otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Küçükçekmece’deki otluk alanda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle kontrol altına alındı.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, otluk alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Tehlikeyi Görmüyorlar! Korku Duygusunu Kaybedenler Nasıl Yaşıyor? Korku Duygusunu Kaybedenler Nasıl Yaşıyor?
Diyarbakır'da Kafaya Kafaya Kaza! 8 Yaralı Diyarbakır'da Kafaya Kafaya Kaza! 8 Yaralı
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
Kilis'te Motosikletler Çarpıştı, 3 Yaralı Kilis'te Motosikletler Çarpıştı, 3 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Aydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi Vuruldu Aydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi Vuruldu
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Son Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya Çıktı Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya Çıktı
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'