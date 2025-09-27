İstanbul'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Küçükçekmece’deki otluk alanda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle kontrol altına alındı.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, otluk alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA