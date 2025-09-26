Adliye Önünde Kanlı Pusu! Cinayet Tanığını Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da görülen bir cinayet davası için Yalova Adliyesi’ne tanık olarak giden Halis Turan (40), husumetlisi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce öldürülen Abdurahman Arslan’ın Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası için tanık olarak ifade vermek üzere Yalova’ya gelen Turan’ın, aracından eşyasını almak üzere otoparka yöneldiği sırada meydana geldi. Adliye önünde bekleyen ve öldürülen Arslan’ın yakını olduğu öğrenilen Ömer A. (31), Turan’a tabancayla ateş açtı. Tanık Halis Turan’ı kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

Saldırıda mermilerden biri yoldan geçen 77 yaşındaki E.K’nin dizine isabet ederken, bir mermi de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi. Yaralı E.K. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli, polise de ateş açtı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalanan zanlı gözaltına alındı. Ayrıca Bursa’da olayla bağlantılı 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA