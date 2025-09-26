Güllü’nün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı! Ölmeden Bir Gün Önceki Sözleri Dikkat Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Vefatından bir gün önce evine güvenlikli kapı taktıran sanatçı, yaptığı açıklamada artık kendini daha güvende hissettiğini söylemişti.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

51 yaşındaki Gül Tut, evine şifreli kapı ve kamera sistemi taktırdıktan sonra yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" demişti.

Güllü’nün ölümünden bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı.

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Sanatçının komşusu İsmet Helvacıoğlu, sosyal medyada çıkan intihar iddialarına tepki göstererek, "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı." dedi.

CENAZESİ DEFNEDİLECEK

Sanatçı Güllü’nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA