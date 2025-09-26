'Soğuk Savaş' Sunucusu ve Konuğu İçin İstenen Ceza Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube’da yayınlanan Soğuk Savaş isimli programında yayınlanan bir video sonrasında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı.

Programın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerine yapılan sohbet üzerinden ‘halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı’ iddia edilmişti.

Programın sunucusu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturma gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

JET İDDİANAME...

Tepkilere neden olan tutuklama sonrası Soydemir ve Akgündüz hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi. Bu suç kapsamında, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişilerin cezalandırılabileceği aktarıldı.

İddianamede, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, inananların dini inançlarına saygı hususu, dinen kutsal sayılan nesnelerin kışkırtıcı biçimde temsil edilmesi nedeniyle ihlal edilmiş görülebileceği, bu tür kışkırtıcı temsillerin demokratik toplumun bir unsuru olması gereken hoşgörü ruhunun kötü niyetli şekilde ihlali olarak değerlendirilebileceği ifade edildi. Ayrıca, sözleşmenin bir bütün olarak ele alınması gerektiği; din ve inanç özgürlüğü söz konusu olduğunda kişilerin başkalarına zarar verecek nitelikteki söylemlerden ve saygısızlık içeren davranışlardan kaçınmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

'NEFRETE YÖNLENDİREBİLECEK NİTELİKTE'

İddianamede olay değerlendirildiğinde, soruşturma konusu video içeriğinin kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. İçeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından, tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşıldığı ve bu şekilde medyada gündem oluşturduğu kaydedildi. Böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği değerlendirildi. Ayrıca, şüphelilerin birlikte katılım sağladıkları ve iştirak iradesi altında hareket ettikleri, içeriğin canlı yayımlanmadığı, aksine bir takım düzenlemelerden geçirildikten sonra dolaşıma sokulduğu ve soruşturma konusu diyalogların da yayından önce hazırlandığı belirtildi. Bu hususlar göz önüne alındığında, eylemin anlık geliştiğinden ve şüphelilerin sergiledikleri eylemin hukuki anlam ve sonucunu denetleyemeyeceklerinden bahsedilemeyeceği anlaşıldığı yazıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Soydemir ve Akgündüz hakkında "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlamasıyla düzenlenen iddianamede 4.5 yıla kadar hapisleri istendi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede şüpheli olarak yer alan isimlerin ifadelerine yer verildi. Buna göre Enes Akgündüz, emniyet ifadesinde programın yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da çekildiğini ve kendisinin de konuk olarak davet edildiğini söyleyerek, “Ben kariyerim boyunca ilk kez bir programa dahil oldum. Benim işim ve kariyerim açısından izlenerek kendimi tanıtıp yükseltebileceğimi düşündüğüm bir programdı. Programın ana teması gülmek ve güldürmekti. Lakin bana sorulan soruda Peygamber efendimizin hadisi olduğundan herhangi bir bilgim yoktu. Videoyu izlediğinizde de soruyu anlamadığım için afallayıp kaldığımı göreceksiniz.

'BEN MUHAFAZAKAR AİLEDE YETİŞTİM'

Ekstra olarak programa katıldığımda ilk kez böyle bir şeye dahil olduğum için çok heyecanlıydım ve stres altındaydım. Program boyunca çevremdekiler bana sakin kalmam yönünde telkinlerde bulundular. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar düşünceye sahip bir insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım.

Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum. Ben bu yaşıma kadar hiçbir suça karışmadım” dedi.

'BU SÖZÜN HADİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Program sunucu Boğaç Soydemir ise emniyette verdiği ifadede, Youtube'da bulunan soğuk savaş isimli programda yayınlanmak üzere, soru-cevap formatında karşılıklı soğuk şakaların yapıldığı video çektiklerini söyledi. Soydemir, “Video yaklaşık 2 hafta önce çekildi, geçtiğimiz cuma olarak yayınlandığını biliyorum. Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum arkadaşlardan duydum normal söylenen bir söz olarak biliyordum hiçbir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur. Bunun bir hadis olduğu öğrendiğimizde programın o kısmını yayından kaldırdık, gelen tepkiler üzerine kendi şahsi sosyal medya hesaplarımdan özür mesajı yayınladım, suçsuzum” dedi.

Kaynak: DHA