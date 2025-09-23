'Soğuk Savaş'a İki Kelepçe! Soruşturma Başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattığı Soğuk Savaş sunucusu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube’da yayınlanan Soğuk Savaş isimli programında yayınlanan bir video sonrasında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı.

'Soğuk Savaş'a İki Kelepçe! Soruşturma Başlatılmıştı - Resim : 1
Soruşturma başlatılan programından bir kesit

Programın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerine yapılan sohbet üzerinden ‘halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı’ iddia edilmişti.

'Soğuk Savaş'a İki Kelepçe! Soruşturma Başlatılmıştı - Resim : 2
Programın konuğu Enes Akgündüz

TUTUKLANDILAR

Programın sunucusu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturma gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Soydemir ve Akgündüz tutuklandı.

'Soğuk Savaş'a İki Kelepçe! Soruşturma Başlatılmıştı - Resim : 3
Programın sunucusu Boğaç Soydemir

Kaynak: DHA

