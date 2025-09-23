BM Genel Sekreteri Guterres’den Dünyaya Acil Çağrı: ‘BM İlkeleri Kuşatma Altında’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin Devleti'nin tanınması kararlarıyla dünyanın gündemine damga vuran BM'nin Genel Kurulu’nda konuşan BM Genel Sekreteri Gutteres, kritik açıklamalar yaptı.

Gazze'deki dehşetin üçüncü korkunç yılına yaklaştığı vurgusu yapan Gutteres, yaşananların temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu olduğunu belirtti.

“BM İLKELERİ KUŞATMA ALTINDA”

ABD'nin New York kentinde başlayan Genel Kurul'un açılışını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor. Savaşa karşı ortak duruş olmalı, barışı sağlamalıyız” mesajı verdi.

“Gazze'de kıtlık ortaya çıktı ve ölümler arttı" sözleri alkış topladı

“TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET”

Guterres'in “Gazze'de kıtlık ortaya çıktı ve ölümler arttı" sözleri salonda alkışla karşılanırken, Genel Sekreter, Gazze'de tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

“BÖYLE BİR ŞİDDET GÖRMEDİM”

Uluslararası Adalet Divanı'nın yasal olarak bağlayıcı önlemlerine rağmen, İsrail'in "öldürme eylemlerinin yoğunlaşması" nedeniyle Gazze'de kıtlık ilan edildiğini anımsatan Gutteres, "Ben görevim boyunca böyle bir şiddet görmedim. Gazze'de sivillerin öldürülmesi kabul edilemez" diye tepki gösterdi.

“İSRAİL SON VERMELİ”

BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden Gutteres “Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında” diye seslendi.

İnsan haklarının herkes için eşit olması gerektiğini işaret eden Gutteres “Rehineler hemen serbest bırakılmalı ve İsrail de hemen sivilleri öldürmeye son vermeli. Artık her yerde insanların bu şekilde öldürülmesine son vermek gerekiyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi