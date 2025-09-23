BM Genel Sekreteri Guterres’den Dünyaya Acil Çağrı: ‘BM İlkeleri Kuşatma Altında’

Genel Kurul’da açıklamalar yapan BM Genel Sekreteri Guterres, acil bir çağrı yaptı. Guterres “BM ilkeleri kuşatma altında” diyerek seslendi.

Son Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Guterres’den Dünyaya Acil Çağrı: ‘BM İlkeleri Kuşatma Altında’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin Devleti'nin tanınması kararlarıyla dünyanın gündemine damga vuran BM'nin Genel Kurulu’nda konuşan BM Genel Sekreteri Gutteres, kritik açıklamalar yaptı.

Gazze'deki dehşetin üçüncü korkunç yılına yaklaştığı vurgusu yapan Gutteres, yaşananların temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres’den Dünyaya Acil Çağrı: ‘BM İlkeleri Kuşatma Altında’ - Resim : 1
BM Genel Sekreteri Gutteres

“BM İLKELERİ KUŞATMA ALTINDA”

ABD'nin New York kentinde başlayan Genel Kurul'un açılışını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor. Savaşa karşı ortak duruş olmalı, barışı sağlamalıyız” mesajı verdi.

BM Genel Sekreteri Guterres’den Dünyaya Acil Çağrı: ‘BM İlkeleri Kuşatma Altında’ - Resim : 2
“Gazze'de kıtlık ortaya çıktı ve ölümler arttı" sözleri alkış topladı

“TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET”

Guterres'in “Gazze'de kıtlık ortaya çıktı ve ölümler arttı" sözleri salonda alkışla karşılanırken, Genel Sekreter, Gazze'de tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres’den Dünyaya Acil Çağrı: ‘BM İlkeleri Kuşatma Altında’ - Resim : 3

“BÖYLE BİR ŞİDDET GÖRMEDİM”

Uluslararası Adalet Divanı'nın yasal olarak bağlayıcı önlemlerine rağmen, İsrail'in "öldürme eylemlerinin yoğunlaşması" nedeniyle Gazze'de kıtlık ilan edildiğini anımsatan Gutteres, "Ben görevim boyunca böyle bir şiddet görmedim. Gazze'de sivillerin öldürülmesi kabul edilemez" diye tepki gösterdi.

“İSRAİL SON VERMELİ”

BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden Gutteres “Acil bir çağrı yapıyorum, BM ilkeleri kuşatma altında” diye seslendi.

İnsan haklarının herkes için eşit olması gerektiğini işaret eden Gutteres “Rehineler hemen serbest bırakılmalı ve İsrail de hemen sivilleri öldürmeye son vermeli. Artık her yerde insanların bu şekilde öldürülmesine son vermek gerekiyor” dedi.

BM Konuşması Sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Bekleyen Sürpriz! Hemen ABD Başkanı Trump'ı Arayıp Sitem Etti: 'Tahmin Edin Ne Oldu?'BM Konuşması Sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Bekleyen Sürpriz! Hemen ABD Başkanı Trump'ı Arayıp Sitem Etti: 'Tahmin Edin Ne Oldu?'Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres’ten Filistin Çıkışı: 'Filistinliler İçin Devlet Bir Haktır, Bir Ödül Değil'BM Genel Sekreteri Guterres’ten Filistin Çıkışı: 'Filistinliler İçin Devlet Bir Haktır, Bir Ödül Değil'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BM İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Çalınan Motosiklet Polis Ekiplerince Bulundu, Şüpheli Tutuklandı Çalınan Motosiklet Polis Ekiplerince Bulundu, Şüpheli Tutuklandı
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Konser Soruşturması: Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Konser Soruşturması: Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’