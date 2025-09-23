Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir ve Konuğu Enes Akgündüz Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Soğuk Savaş isimli kanalın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz’in bir programda yaptığı hadis yorumlarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, re’sen soruşturma başlatmıştı.

Videoda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden sorulan sorunun, Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu ifade edilmişti.

Boğaç Soydemir

Başsavcılık, programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz bugün gözaltına alındı.

YAYINDAN KALDIRILDI

Programın sunucusu Boğaç Soydemir hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür dilemiş, ilgili kısmın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Programın konuğu Enes Özdemir

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Soydemir, konuşmasının şaka amaçlı olduğunu belirterek “O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi