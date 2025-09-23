Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir ve Konuğu Enes Akgündüz Gözaltına Alındı

Programda yapılan ‘hadis’ yorumları sonrasında haklarında gözaltı kararı verilen ‘Soğuk Savaş’ isimli programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı. İki ismin savcılıklar ifadeleri alınacak.

Son Güncelleme:
Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir ve Konuğu Enes Akgündüz Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Soğuk Savaş isimli kanalın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz’in bir programda yaptığı hadis yorumlarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, re’sen soruşturma başlatmıştı.

Videoda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden sorulan sorunun, Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu ifade edilmişti.

Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir ve Konuğu Enes Akgündüz Gözaltına Alındı - Resim : 1
Boğaç Soydemir

Başsavcılık, programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz bugün gözaltına alındı.

YAYINDAN KALDIRILDI

Programın sunucusu Boğaç Soydemir hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür dilemiş, ilgili kısmın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir ve Konuğu Enes Akgündüz Gözaltına Alındı - Resim : 2
Programın konuğu Enes Özdemir

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Soydemir, konuşmasının şaka amaçlı olduğunu belirterek “O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız” açıklamasını yapmıştı.

Soğuk Savaş Programının Sunucusu Boğaç Soydemir ve Konuğu Enes Akgündüz Gözaltına Alındı - Resim : 3

‘Soğuk Savaş’ Sunucusu ve Konuğu Hakkında Gözaltı Kararı‘Soğuk Savaş’ Sunucusu ve Konuğu Hakkında Gözaltı KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Boğaç Soydemir Soğuk Savaş Gözaltı Sunucu
Son Güncelleme:
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
TELE1 Yöneticileri İfade İçin Adliyeye Götürüldü TELE1 Yöneticileri İfade İçin Adliyeye Götürüldü
TÜSİAD Yöneticileri İkinci Kez Hakim Karşısında TÜSİAD Yöneticileri İkinci Kez Hakim Karşısında
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatın Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu