TELE1 Yöneticileri İfade İçin Adliyeye Götürüldü

Tele1, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu'nun polis eşliğinde adliyeye götürüldüğünü açıkladı

TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında ekrana yansıtılan "KJ" nedeniyle TELE1 hakkında başlatılan soruşturma kapsamında TELE1'e gelen polis ekipleri tarafından TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve TELE1 programcısı Musa Özuğurlu adliyeye götürüldü.

Programlar Müdürü İhsan Demir de adliyeye götürülmek üzere evinden polisler tarafından alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül’de İstanbul’da yayın yapan ve programda ‘RTE’nin Netenyahu’dan farkı ne’ başlığını atan televizyonun genel yayın yönetmeni, sorumlu müdür ve program moderatörü hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA

