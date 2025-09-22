Bakan Tunç Duyurdu, Tele1'e Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tele1'de bir haber KJ'si üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Tele1 hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman zalimin karşısında, mazlumların yanında duran bir lider olduğunu kaydeden Tunç, “Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Tunç açıklamasının son bölümünde ise şunları kaydetti:

Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir.

