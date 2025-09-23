Hayvanlara İşkence Eden Doktor Hakkında Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da evcil hayvanlara işkence, cinsel istismar ve öldürme suçlamalarıyla tutuklu yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman’ın davasının üçüncü duruşması bugün (23 Eylül 2025) Ankara 3. Batı Adliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KAN DONDURAN OLAY

Hastanede doktor olan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde oturduğu evde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklandı.

SAHİPLENİP ÖLDÜRDÜ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Muhammet Mustafa Duman’ın dosyada tespit edilen toplam 8 yavru köpekten 3’ünü 30 Mart 2025’te, 5’ini ise 26 Nisan 2025’te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla temin ettiği belirtildi. Şüphelinin, yavru köpekleri koli içerisinde evine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayıp öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin, öldürdüğü köpekleri siyah çöp poşetlerine koyarak evin dışına çıkardığı, daha sonra tespit edilemeyen bir yere götürüp, çöpe attığı da iddianamede yer aldı. Ardından eve dönen şüphelinin, delilleri yok etmek amacıyla kapı kollarını ve yerleri sildiği, duvarları boyadığı, yavru köpeklerin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarının dosyada mevcut olduğu bildirildi.

KIL PARÇALARINI SAKLAMIŞ

Şüphelinin bu eylemleri farklı tarihlerde sahiplendiği köpeklerle tekrarladığı, 8 köpeğe ilişkin somut tespit yapılmakla birlikte çok sayıda köpeğe aynı şekilde zarar verdiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Öldürülen yavru köpeklere ait kıl parçalarını 7 ayrı gruba ayırarak evde sakladığı, bahçeye ise kemik parçalarını gömdüğü anlatıldı.

Şüphelinin evinde köpeklere ait kıl parçaları bulundu

'AİLE İÇİNDE BİLİNİYOR' İDDİASI

İddianamede, şüphelinin kardeşi B.D. ile yaptığı yazışmalara göre aile içinde bu durumun bilindiği, kardeşinin müdahale etmeye çalıştığı ancak şüphelinin eylemlerinde ısrarcı olduğu bilgisi de yer aldı.

Şüpheli, köpeklerin balkondan kaçtığını söyleyerek kendini savundu ancak kamera kayıtları bunu yalanladı. Kayıtlarda köpeklerin eve girdiği ancak dışarı çıkmadığı yer alıyor.

Tüm bu bulgular doğrultusunda, şüphelinin cinsel istismarda bulunduktan sonra birden fazla hayvanı zincirleme şekilde öldürerek 'Birden fazla ev hayvanına veya evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.

43 BİN GÖRÜNTÜ

Öte yandan, yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre şüphelinin köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depolayıp kaydettiği, bu yönüyle de ‘müstehcenlik’ suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Sanık hakkında, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

