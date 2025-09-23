Aydın’da Attan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, 9 yaşındaki bir çocuk attan düşerek yaralandı.

Son Güncelleme:
Aydın’da Attan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocagür Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Ö.Ö. (9) isimli çocuğun dengesini kaybederek attan düştüğü öğrenildi. Çocuğun yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği, tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Defne’de Apartman Dairesinde Yangın Defne’de Apartman Dairesinde Yangın
Sındırgı’daki 10 Bin Artçı Neyin Habercisi? Prof. Dr. Sözbilir ‘Ölü Faylar Tetiklendi’ Diyerek O Bölgeyi İşaret Etti Bin Artçı Neyin Habercisi? Prof. Dr. Sözbilir ‘Ölü Faylar Tetiklendi’ Diyerek O Bölgeyi İşaret Etti
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatın Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu