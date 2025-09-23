Aydın’da Attan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, 9 yaşındaki bir çocuk attan düşerek yaralandı.
Kocagür Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Ö.Ö. (9) isimli çocuğun dengesini kaybederek attan düştüğü öğrenildi. Çocuğun yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği, tedavisinin devam ettiği bildirildi.
