Sındırgı’daki 10 Bin Artçı Neyin Habercisi? Prof. Dr. Sözbilir ‘Ölü Faylar Tetiklendi’ Diyerek O Bölgeyi İşaret Etti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Son 43 günde 10 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Bu durum, “daha büyük bir deprem olur mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Deprem sonrasında gözler yeniden yer bilimcilere çevrildi. Konuya ilişkin açıklamalardan biri de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den geldi.

‘HAREKETLİLİK SÜRÜYOR’

Prof. Dr. Sözbilir, bölgede devam eden sismik dalgalanmaya dikkat çekerek, " Hareketlilik sürüyor. Artçı deprem sayısı 10 bini geçmiş durumda. Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda iki gündür deprem fırtınası yaşanıyor” dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

‘ÖLÜ FAYLAR TETİKLENDİ’

Ana şokun ardından sarsıntıların güneydoğu yönünde ilerlediğini belirten Sözbilir, bu durumun daha önce aktif olmayan fay hatlarını etkilediğini belirtti. Sözbilir, "Dağlık alandaki ölü fayların tetiklenmesinin neden olduğunu düşünüyoruz" dedi.

SÖZBİLİR O FAYLARI İŞARET ETTİ

Depremin ardından bölgede yapılan arazi incelemelerinde daha önce haritalanmamış fayların tespit edildiğini ifade eden Sözbilir, "Ana şoktan sonra yaptığımız arazi çalışmasında, güneydeki dağlık kesimde yeni faylar haritalamış bulunmaktayız." diyen Sözbilir, "Bunlardan en önemlisinin Sındırgı Fayı güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylar olduğunu değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

ARTÇILAR NEDEN BU KADAR YOĞUN?

Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki sarsıntıların kaynağı olarak Emendere Fay Zonu’nun jeotermal yapısına dikkat çekti. Sözbilir, "Emendere Fay Zonu'nun bölgedeki jeotermal sistemi kontrol eden bir yapı olmasından dolayı, fay içindeki gözenek suyu basıncının sürekli değişmesi gerçekleşmekte ve bu durum deprem aktivitesinin sürmesine neden olmaktadır” açıklamasını yaptı.

GELENBE FAYI DA TETİKLENDİ

Ana şok sonrasında batıya doğru etkilerin yayıldığını vurgulayan Sözbilir, "Bununla beraber ana şoktan sonra batıdaki Gelenbe Fay Zonu’nun 4 büyüklüğüne varan deprem üreterek tetiklendiği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

‘DEPREM AKTİVİTESİ SÜREBİLİR’

Bölgedeki artçıların Gelenbe Fayı’nın batısına geçmediğini ifade eden Sözbilir, bu durumun fayın enerji biriktirme potansiyeline işaret ettiğini söyledi. Sözbilir, “Bununla beraber ana şoktan sonra batıdaki Gelenbe Fay Zonu’nun 4 büyüklüğüne varan deprem üreterek tetiklendiği anlaşılmaktadır” dedi.

Bölgedeki artçı deprem hareketliliğinin Gelenbe Fayı'nın batısına geçmediğini ifade eden Sözbilir, "Bu da Gelenbe Fayı’nın sistemde bir bariyer gibi davrandığını ve transfer edilen enerjiyi üzerinde biriktirdiği şeklinde yorumlanabilir” şeklinde konuştu.

Bu bağlamda, fay zonunun doğu ve batı yönlü enerji transferinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Sözbilir, "Güneye Manisa-Akhisar-Kırkağaç taraflarına veya Kuzeye Balıkesir taraflarına stresi transfer etmesi olağandır. Bu bağlamda, bölgedeki deprem aktivitesinin sürmesi beklendiğinden, resmi kurum ve kuruluşların direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi ve mümkün ise hasarlı binalara girilmemesi önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

