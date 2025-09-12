Çocuk İstismarı, Hayvana İşkence, Tehdit, Taciz... 'C31K'nin Mesajları Kan Dondurdu, 30 Kişi Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram ve Discord'da faaliyet gösteren yer alan "C31K" platformuna soruşturma başlattı. Çocuk istismarı, hayvanlara işkence, tehdit ve taciz içeren mesajlar paylaşan gruba yönelik Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kişi yakalandı.

Sosyal medya platformlarından Telegram ve Discord'da "C31K" adıyla örgütlenen grubun yaptıkları tespit edilince savcılık harekete geçti. Grubun platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımları olmak üzere, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, yine kamuoyunun gündeminde olan bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları ile şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret paylaşımları yapıldığı anlaşıldı.

5 SUÇTAN SORUŞTURMA

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet', 'Bilişim sistemi girme, sistemi engelleme bozma, verileri yok etme ve değiştirme', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme', 'Suçu ve suçluyu övme', 'Terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin propagandasını yapma' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

30 KİŞİ YAKALANDI

Konu ile ilgili teknik analiz ve incelemeler neticesinde ise 84 sosyal medya hesabından 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 şahıs tespit edildi. Bu şüphelilerden 2'sinin yurt dışında bulunduğu anlaşılırken, tespit edilen 38 şüpheliye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

