Köprü ve Otoyollar Satılıyor mu? İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama Geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündeme oturan bir iddia hakkında açıklama yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyolların yabancılara satılacağı iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Kısa sürede gündeme yerleşen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyolların yabancı alıcılara satılacağı iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan bu iddiaların, kamuoyunu yanıltma adına dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğu savunuldu.

Otoyol ve köprülerin satışının hukuken mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 1994'te çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı belirtilerek, günümüzde kanunla aynı çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü aktarıldı.

'GERÇEK DIŞI ALGI OLUŞTURMA HEDEFLENDİ'

Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedefinin de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsadığına işaret edilen açıklamada "İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir. Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır" denildi.

DMM'nin açıklaması "Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan 'satış', 'vatandaşa yük', 'peşkeş' gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir" şeklinde noktalandı.

Kaynak: AA

Etiketler
İletişim Başkanlığı Köprü
