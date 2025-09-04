İletişim Başkanlığı'ndan 'İsrailli Bakana Suikast Planı' İddiasına Yalanlama

İsrail'de bazı medya kuruluşlarında 'İsrailli bakana suikast planı' konulu haberlerde Türkiye'nin de adının yer almasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Açıklamada, "Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermektir" denildi.

İsrail’de yayın yapan bazı medya kuruluşlarında yer alan ‘İsrailli bakana yönelik suikast planı’ haberlerinde Türkiye’nin de adının geçmesinin ardından İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM), açıklamasında, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür” denildi.

Söz konusu haberin yeni bir gelişmeymiş gibi servis edilmesine rağmen 8 ay önce yaşanan bir olayla ilgili olduğunun bilindiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'MAKSATLI DEZENFORMASYON FAALİYETİ'

"İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür.

İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir.

Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye’yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."

