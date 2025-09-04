Gazze'de Can Kaybı Artıyor! Son 24 Saatte...

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 64 bin 231'e çıktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve4 can kayıpları artarak devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 84 ölü ve 338 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 699 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 542 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARDIM KUYRUKLARINA SALDIRI

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 356'ya, yaralananların sayısının da 17 bin 244'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 231'e, yaralıların sayısının 161 bin 583'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında kaybolanların durumunu takip eden komisyonun 401 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini doğruladığı, bu kişilerin de sayı ve bilgilerinin eklendiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

