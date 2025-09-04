Almanya'da Korkunç Olay! Araç Kalabalığın Arasında Daldı, Yaralılar Var

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 3 çocuğun hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, polis olayın kaza olduğunu düşünüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'in Wedding ilçesindeki Seestrasse'de bir aracın kalabalığın arasına daldığı açıklandı. Aracın 15 çocuğun arasına daldığı ve olayın yerel saatle 13.10 sularında meydana geldiği belirtildi.

Bild'in haberine göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan aracın, yoldan ayrılarak kaldırıma çıktığı ve bir grup yayaya çarptığı olayda 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Çocukların tedavi altına alındığı bildirildi.

KAZA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre olayın kaza sonucu meydana geldiği tahmin edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Seestrasse'de trafik, kaza nedeniyle bir süreliğine duraksadı.

Kaynak: Haber Merkezi

