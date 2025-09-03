Halk Otobüsünde Dehşet Anları... Şoföre Camdan Bıçaklı Saldırı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Direkli Mahallesi’nde trafikte seyir halindeyken önü kesilen halk otobüsünün sürücüsü bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, 2 Eylül'de akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kaymaz yönetimindeki halk otobüsü, seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından önü kesilerek durduruldu.

Otomobilden inen şüphelilerden biri, otobüs camından içeri uzanarak Kaymaz’ı kolundan bıçakladı. Diğer şüpheli ise aracın camlarına vurarak saldırıya devam etti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Saldırıdan sonra aracıyla bölgeden uzaklaşan Mehmet Kaymaz, güzergâh üzerindeki polis ekiplerini görünce durarak yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

HARAÇ İSTEMİŞLER

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Kaymaz, "Ben bu şahısları tanımıyorum. Bu olaydan bir gün önce önümü kestiler. Yine bu şekilde beni gasp etmeye çalıştılar. Benden haraç istediler. Aradan bir gün geçti, yine çalışıyordum işim bitti, eve dönüyordum. Tekrar önümü kestiler benden haraç istediler. Ben de kendimi korurken bıçak koluma geldi. Kendimi korumasaydım bıçak kalbime doğru gelebilirdi. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum, bugün başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istiyorum. Valimizden, belediye başkanımızdan, bütün büyüklerimize buradan sesleniyorum, bugün başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA