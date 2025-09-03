Karayipler'de Bomba Patladı! Trump Duyurdu, Venezuela Gemisine Saldırı: Çok Sayıda Ölü Var

ABD, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir gemiyi vurdu. Operasyonda 11 kişi öldü, ABD güçleri zarar görmedi. Washington ve Karakas arasındaki tansiyon her geçen gün yükseliyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'in güneyinde Venezuela’dan ayrılan bir uyuşturucu yüklü gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğünü açıkladı.

TRUMP: GEMİYİ ALAŞAĞI ETTİK

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesine yönelik olduğunu belirterek, ABD kuvvetlerinin operasyonda herhangi bir kayıp vermediğini bildirdi. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında da konuya değinen Trump, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” ifadelerini kullandı.

Karayipler'de Bomba Patladı! Trump Duyurdu, Venezuela Gemisine Saldırı: Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 1
ABD Başkanı Trump, "Venezuela'dan gelen uyuşturucu gemisini vurduk" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkan’ın duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen bir gemiye Güney Karayipler’de ölümcül saldırı düzenledi.” dedi.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD yönetimi, Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında bölgeye daha fazla askeri unsur gönderme kararı almıştı. 8 Ağustos’ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması ya da mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlayanlara verilen ödül 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarılmıştı.

Karayipler'de Bomba Patladı! Trump Duyurdu, Venezuela Gemisine Saldırı: Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 2
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Washington, Maduro’yu uzun süredir “Cartel de los Soles” isimli uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün lideri olmakla suçluyor. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu karteli 25 Temmuz’da “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” ilan etmişti.

Trump’ın emriyle Karayipler’e gönderilen 7 savaş gemisi ve bir denizaltıdan oluşan Amerikan deniz gücü bölgedeki varlığını sürdürürken, Maduro ise ABD’ye meydan okuyarak, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz.” sözleriyle tepki göstermişti.

Maduro'dan Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor'Maduro'dan Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor'Dünya
Trump Bir Haftalık Suskunluğunu Sert Açıklamalarla Bozdu: 'Putin ve Zelenskiy Toplantı Yapmazsa...'Trump Bir Haftalık Suskunluğunu Sert Açıklamalarla Bozdu: 'Putin ve Zelenskiy Toplantı Yapmazsa...'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Venezuela ABD
Son Güncelleme:
Tiryakilerin Cebine Yeni Darbe! O Sigara Grubuna Zam Şoku (Sigaraya Ne Kadar Zam Geldi? Bir Paket Sigara Ne Kadar Oldu?) Tiryakilerin Cebine Yeni Darb
Gazze'de Açlık Felaketi! Can Kaybı Arttı Gazze'de Açlık Felaketi! Can Kaybı Arttı
Jose Mourinho Giderayak 26 Milyon Dolar Kazandırdı! Bir Tek Onların Yüzü Güldü Giderken 26 Milyon Dolar Kazandırdı
Maduro'dan Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor' Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor'
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Gürsel Tekin'den Çarpıcı Sözler: ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi