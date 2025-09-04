'Açlık Tarikatı': Yeni Cesetler Bulundu, Ölü Sayısı 500'e Yaklaştı

Kenya’nın Kilifi bölgesinde yürütülen kazılarda 34 ceset ve 102 insan kalıntısı bulundu. Tarikat bağlantılı cinayetlerle ilgili 11 kişi gözaltına alındı, yetkililer halka “sessiz kalmayın” çağrısı yaptı.

'Açlık Tarikatı': Yeni Cesetler Bulundu, Ölü Sayısı 500'e Yaklaştı
Kenya polisi, Kilifi ilçesinde sığ mezarlarda yürütülen çalışmalarda 34 cesedin çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer, ayrıca 102 insan kalıntısının bulunduğunu ve olayın kült bağlantılı cinayetlerle ilişkili olduğunu duyurdu.

'Açlık tarikatı'nda ölü sayısı artıyor

'SESSİZ KALMAYIN' ÇAĞRISI

Polis Şefi Douglas Kanja, gözaltına alınan 11 kişi arasında 4 kişinin soruşturmanın ana hedefleri olarak belirlendiğini söyledi. İlk bulgulara göre cesetlerden birçoğunun yerel halktan olmadığı ve bu durumun kimlik tespitini zorlaştırdığı aktarıldı. Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen ise halkı kült faaliyetleri karşısında sessiz kalmamaya çağırdı. Murkomen, “Şüpheli toplantıların bildirilmemesi yalnızca aşırılık yanlısı kült liderlerini cesaretlendiriyor ve geçmiş trajedilerin tekrarlanma riskini doğuruyor” dedi.

Kilise papazı Mackenzie, müritlerine aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşmayı vadettiği ve yüzlerce kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı

434 CESET BULUNMUŞTU

Ülkede daha önce de benzer bir trajedi yaşanmıştı. 2023’te Good News International Kilisesi’nin Papazı Paul Mackenzie, müritlerine aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşmayı vadetmiş, Shakahola Ormanı’ndan 434 ceset çıkarılmıştı. Olayın ardından aralarında Mackenzie’nin eşi Joyce Mwikamba’nın da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmış, kültle bağlantılı 100’e yakın kişi ise operasyonlarda kurtarılmıştı.

Son bulunan cesetlerle birlikte ölü sayısı 500'e yaklaştı. Tarikatta çok daha fazla kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

