Nijerya’da Tekne Faciası: 60 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya’nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan bir teknenin su altındaki bir ağaç kütüğüne çarpması sonucu devrilmesiyle en az 60 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Malale bölgesindeki Tungan Sule’den Dugga’ya giderken meydana geldi.

60 ÖLÜ

Yetkililer, teknenin 100’den fazla yolcuyla hareket ettiğini ve kazada 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Borgu Yerel Yönetim Alanı Başkanı Abdullahi Baba Ara, ölü sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, “Yaralıların durumu ciddi, birçok kişi hala aranıyor” dedi.

Shagumi Bölge Başkanı Sa'adu Inuwa Muhammad, tekneden şu ana kadar 31 cesedin çıkarıldığını ve teknenin de sudan kurtarıldığını ifade etti. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

KAYIPLAR ARANIYOR

Niger Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı ise şu ana kadar 50 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Dalgıçlar ve kurtarma ekiplerinin, kaybolanların bulunması için arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA