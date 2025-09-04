Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda İki Patlama! Küller Her Yeri Sardı, Alarm Verildi

Endonezya’daki Java Adası’ndaki Semeru Yanardağı, aynı gün içinde iki kez patladı. Küller 500 metre yükselirken, çevredeki bölgelerde faaliyetler yasaklandı.

Son Güncelleme:
Endonezya'nın Java Adası’nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı, bugün iki kez patladı. Antara News’ün aktardığı bilgiye göre, yanardağın gözlem ofisi yetkilileri, gün içinde gerçekleşen patlamaların detaylarını paylaştı.

PEŞ PEŞE İKİ PATLAMA

Yetkililer, yerel saatle 05.01’de meydana gelen ilk patlamanın yaklaşık 140 saniye sürdüğünü, ancak görsel olarak kaydedilemediğini belirtti. Günün ilerleyen saatlerinde ikinci bir patlama daha yaşandı. Yerel saatle 09.28’de gerçekleşen bu patlama ise 145 saniye sürdü.

KÜLLER HER YERE SAÇILDI

Patlamanın ardından yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 500 metre yüksekliğe ulaştı ve güneybatı yönüne doğru hareket etti. Yetkililer, patlamaların çevredeki yerleşim alanları ve tarım arazilerini etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

TÜM FAALİYETLER YASAKLANDI

Semeru Yanardağı hâlen “2. Uyarı” seviyesinde bulunuyor. Zirveye 8 kilometre mesafedeki Besuk Kobokan bölgesinde, güneydoğu kesiminde tüm faaliyetler geçici olarak yasaklandı.

Endonezya, “Pasifik Ateş Çemberi” olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Ülkede yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor ve bu nedenle yetkililer sürekli gözlem yapıyor.

Kaynak: AA

