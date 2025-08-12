Endonezya’da Felaket Dirildi! 2 Yılda Tam 450 Kez Patladı… Girişler Yasaklandı

Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. 3 Aralık 2023’te gerçekleşen ilk patlamadan bu yana, yanardağ 450’den fazla patladı.

Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ’daki volkanik hareketlilik sonrasında krater çevresindeki 3 kilometrelik alana giriş ve her türlü faaliyet yasaklandı.

Endonezya’da Felaket Dirildi! 2 Yılda Tam 450 Kez Patladı… Girişler Yasaklandı - Resim : 1

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bölge halkı, patlamaların yarattığı kül yağışı ve olası lav akıntılarına karşı uyarılırken, patlama sırasında gökyüzüne yayılan kül bulutları nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Endonezya’da Felaket Dirildi! 2 Yılda Tam 450 Kez Patladı… Girişler Yasaklandı - Resim : 2

450’DEN FAZLA KEZ PATLADI

Yetkililer, 3 Aralık 2023’te gerçekleşen ilk patlamadan bu yana yanardağın 450’den fazla kez patladığını açıkladı.

Kaynak: DHA

