Endonezya’da Felaket Dirildi! 2 Yılda Tam 450 Kez Patladı… Girişler Yasaklandı

Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ’daki volkanik hareketlilik sonrasında krater çevresindeki 3 kilometrelik alana giriş ve her türlü faaliyet yasaklandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bölge halkı, patlamaların yarattığı kül yağışı ve olası lav akıntılarına karşı uyarılırken, patlama sırasında gökyüzüne yayılan kül bulutları nedeniyle görüş mesafesi düştü.

450’DEN FAZLA KEZ PATLADI

Yetkililer, 3 Aralık 2023’te gerçekleşen ilk patlamadan bu yana yanardağın 450’den fazla kez patladığını açıkladı.

Kaynak: DHA