Endonezya’da Felaket Dirildi! 2 Yılda Tam 450 Kez Patladı… Girişler Yasaklandı
Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. 3 Aralık 2023’te gerçekleşen ilk patlamadan bu yana, yanardağ 450’den fazla patladı.
Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ’daki volkanik hareketlilik sonrasında krater çevresindeki 3 kilometrelik alana giriş ve her türlü faaliyet yasaklandı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Bölge halkı, patlamaların yarattığı kül yağışı ve olası lav akıntılarına karşı uyarılırken, patlama sırasında gökyüzüne yayılan kül bulutları nedeniyle görüş mesafesi düştü.
450’DEN FAZLA KEZ PATLADI
Yetkililer, 3 Aralık 2023’te gerçekleşen ilk patlamadan bu yana yanardağın 450’den fazla kez patladığını açıkladı.
Kaynak: DHA
