Fransa'da Sıcak Hava Uyarısı! 14 Vilayette Kırmızı Alarm

Fransa’nın güneyinde 14 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle “kırmızı alarm” verildi. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşlara sıcak çarpmasına karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

Fransa'da Sıcak Hava Uyarısı! 14 Vilayette Kırmızı Alarm
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’nın güneyindeki 14 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle alarm seviyesi “kırmızı”ya çıkarıldı. Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, bölgelerin sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Aude vilayetinde sıcaklıkların 42 santigrat dereceye ulaşması, Rhone vilayeti ve Lyon kentinde ise 41 dereceyi bulması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor.

Kırmızı alarm verilen vilayetler arasında Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Haute-Garonne, Rhone, Isere, Drome ve Ardeche yer alıyor. Yetkililer, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Fransa Sıcak Hava
ABD'de İki Uçak Çarpıştı! 4 Ölü ABD'de İki Uçak Çarpıştı! 4 Ölü
Türkiye Orta Doğu’dan Ayrılıyor, Bakın Hangi Ülkelerle Komşu Olacağız! Türkiye, Orta Doğu’dan Ayrılıyor
ABD'de Çelik Fabrikasında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var Çelik Fabrikasında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG