Fransa'da Sıcak Hava Uyarısı! 14 Vilayette Kırmızı Alarm

Fransa’nın güneyindeki 14 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle alarm seviyesi “kırmızı”ya çıkarıldı. Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, bölgelerin sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Aude vilayetinde sıcaklıkların 42 santigrat dereceye ulaşması, Rhone vilayeti ve Lyon kentinde ise 41 dereceyi bulması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor.

Kırmızı alarm verilen vilayetler arasında Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Haute-Garonne, Rhone, Isere, Drome ve Ardeche yer alıyor. Yetkililer, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA