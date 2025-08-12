ABD'de İki Uçak Çarpıştı! 4 Ölü
ABD’nin Montana eyaletinde yer alan havaalanında kaza meydana geldi. İki uçağın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Montana eyaletinde bulunan Kalispell City Havaalanı’nda meydana gelen uçak kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, dört kişiyi taşıyan Socata TBM 700 tipi hafif uçak, 11 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 14.00 sıralarında havaalanına iniş yaptıktan sonra boş haldeki Swearingen SX-300 tipi uçağa çarptı.
Kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ve FAA’nın olayı tüm detaylarıyla inceleyeceği bildirildi.
Kaynak: DHA
