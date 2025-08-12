ABD'de Çelik Fabrikasında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, bir çelik fabrikasında patlama yaşandı. Feci olayda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

ABD'de Çelik Fabrikasında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, Allegheny County yakınlarında bulunan bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının hava kirliliğini artırdığına dikkat çekerek, bölge halkına pencere ve kapılarını kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulundu.

Patlamanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

