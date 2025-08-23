Hawaii'den Korkunç Görüntüler... Lavlar Su Gibi Fışkırdı

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 31. kez patladı. Bölgede korkunç görüntüler saniye saniye kaydedildi. 2018'deki patlamalarda 700 ev kül olmuştu.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD’nin Hawaii adasında bulunan Kilauea Yanardağı aralıktan bu yana 31. Kez lav püskürttü.

23 Aralık'tan bu yana hareketliliğin devam ettiği Hawaii Yanardağı Aralık ayından bu yana 31. kez patladı. Hawaii Yanardağ Gözlemevi'ne göre yanardağ 300 metreye kadar lav püskürttü. Patlamanın zirve kraterinde olduğu, yakınlardaki evler için risk oluşturmadığı belirtildi.

700 EV YOK OLMUŞTU

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün sürüyor.

Yanardağda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.

Kaynak: İHA

