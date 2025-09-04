Venedik’te Gazze Çığlığı: 'Hind Rajab’ın Sesi'ne Rekor Alkış

İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab’ın gerçek hikâyesine dayanan film, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu. Etkileyici film, 23 dakikayı aşan alkışla tarihe geçti.

Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği 'The Voice of Hind Rajab' (Hind Rajab’ın Sesi), 2025 Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptıktan sonra 23 dakika 50 saniye süren ayakta alkışla festival tarihine geçti. Bu, şimdiye kadar bir film festivalinde kaydedilen en uzun alkış olarak kayda geçti.

Venedik’te Gazze Çığlığı: 'Hind Rajab’ın Sesi'ne Rekor Alkış - Resim : 1

Film, Ocak 2024'te Gazze'de ailesiyle birlikte araçları hedef alınarak öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab, dört kuzeni, teyzesi, eniştesi ve yardıma gelen iki sağlık görevlisinin hikâyesini konu alıyor. Gösterimin ardından salonda 'Özgür Filistin' sloganları yükselirken, izleyiciler arasında gözyaşlarını tutamayanlar oldu.

Venedik’te Gazze Çığlığı: 'Hind Rajab’ın Sesi'ne Rekor Alkış - Resim : 2

YAPIM EKİBİ YILDIZLARLA DOLU

Filmin yapımcıları arasında Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón ve Jonathan Glazer gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor. Joaquin Phoenix ve Rooney Mara, Venedik’teki fotoğraf çekimine ve gala gösterimine katılarak filme destek verdi. Oyuncular ayrıca Hind Rajab’ın fotoğrafını sahnede taşıdı.

'BU FİLM HALKIN ACISINI TAŞIYOR'

Basın toplantısında konuşan oyuncu Saja Kilani, "Bu film bir görüş değil, bir hayal değil; bir gerçektir. Hind’in sesi, son iki yılda Gazze’de hayatı elinden alınan on binlerce çocuğun sesiyle birleşiyor. Bu film, bir halkın acısını taşıyor" dedi.

Kaynak: Deadline

