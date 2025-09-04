Venedik’te Gazze Çığlığı: 'Hind Rajab’ın Sesi'ne Rekor Alkış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği 'The Voice of Hind Rajab' (Hind Rajab’ın Sesi), 2025 Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptıktan sonra 23 dakika 50 saniye süren ayakta alkışla festival tarihine geçti. Bu, şimdiye kadar bir film festivalinde kaydedilen en uzun alkış olarak kayda geçti.

Film, Ocak 2024'te Gazze'de ailesiyle birlikte araçları hedef alınarak öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab, dört kuzeni, teyzesi, eniştesi ve yardıma gelen iki sağlık görevlisinin hikâyesini konu alıyor. Gösterimin ardından salonda 'Özgür Filistin' sloganları yükselirken, izleyiciler arasında gözyaşlarını tutamayanlar oldu.

YAPIM EKİBİ YILDIZLARLA DOLU

Filmin yapımcıları arasında Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón ve Jonathan Glazer gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor. Joaquin Phoenix ve Rooney Mara, Venedik’teki fotoğraf çekimine ve gala gösterimine katılarak filme destek verdi. Oyuncular ayrıca Hind Rajab’ın fotoğrafını sahnede taşıdı.

#TheVoiceOfHindRajab cast hold up a picture of 6-year old Hind Rajab during the 23-minute-plus ovation for the film in the #VeniceFilmFestival.



The film tells the story of Hind, who was killed by Israeli forces in Gaza last year along with six of her family members pic.twitter.com/Mjk3sKA2ud — Deadline (@DEADLINE) September 3, 2025

'BU FİLM HALKIN ACISINI TAŞIYOR'

Basın toplantısında konuşan oyuncu Saja Kilani, "Bu film bir görüş değil, bir hayal değil; bir gerçektir. Hind’in sesi, son iki yılda Gazze’de hayatı elinden alınan on binlerce çocuğun sesiyle birleşiyor. Bu film, bir halkın acısını taşıyor" dedi.

