Portekiz'de Katliam Gibi Kaza! Ülkede Yas İlan Edildi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvay raydan çıktı. Katliam gibi kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi de yaralandı. Ülkede bu nedenle yas ilan edildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon, tarmvay kazasıyla sarsıldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

YAS İLANI

Sosyal medyadaki videoda, tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor. Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.

Kaynak: AA

