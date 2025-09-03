Trump’tan Hamas’a Çağrı: 'Rehineleri Bırakın, Mesele Değişecek'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın elinde bulunan İsrailli rehinelere ilişkin Truth Social isimli sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı. Trump, Hamas’a seslenerek tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. Trump'ın ilgili açıklaması şöyle: "Hamas’a 20 esirin tamamını geri vermesini söyleyin. 2, 5 ya da 7 değil. Meseleler hızlı bir şekilde değişecek. Bu, sona erecek.”

GAZZE'DE TAM İŞGALE ADIM ADIM

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgaline yönelik kapsamlı bir plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, bu karar öncesinde yaptığı açıklamada, hedeflerinin Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmek olduğunu söylemişti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, işgalin ilk aşamasında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze’nin güneyine kaydırılması, ardından kentin kuşatılması ve yoğun bombardıman sonrası kara harekâtıyla kontrol altına alınması planlanıyor.

İkinci aşamada ise Gazze kent merkezinde yer alan ve büyük ölçüde yıkılmış durumdaki mülteci kamplarının ele geçirilmesi öngörülüyor. Söz konusu operasyonun eylül ayı öncesinde başlaması beklenmiyor.

