İsrail'den Gazze İçin Bir Hamle Daha! İşgalde Yeni Aşama

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde yeni bir işgal operasyonu için büyük çaplı hazırlıklara başladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordu, Gazze kentini ele geçirmek amacıyla 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, ilk etapta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugay, 3-4 gün sürecek bir eğitim sürecinin ardından göreve başlayacak. Yedek tugayların, düzenli ordu birliklerinin Gazze’deki operasyonlara odaklanabilmesi için Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgilere göre, İsrail ordusunun 162’nci Tümeni, Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başlamış durumda. 99’uncu Tümen’in ise önümüzdeki günlerde Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinden Zeytun ve Sabra mahallelerinde işgal operasyonlarına başlayacağı ifade ediliyor. Bu hamle, İsrail’in Gazze Şeridi’nde kontrolü ele geçirme ve Hamas’ın bölgedeki varlığını zayıflatma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği “El Aksa Tufanı” operasyonuyla yeni bir boyut kazanmıştı. Hamas’ın 5 binden fazla roket atarak başlattığı ve sınır bölgelerinde çatışmalara yol açan bu saldırı, 1.195 İsrailli ve yabancı uyruklunun ölümüyle sonuçlanmış, 251 kişi de rehin alınmıştı. İsrail, bu saldırıya yanıt olarak Gazze’ye yönelik kapsamlı bir askeri operasyon başlatmış ve savaş hali ilan etmişti. O tarihten bu yana, Gazze Şeridi’nde yoğun bombardımanlar ve kara harekatları devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in saldırılarında 63 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, bunların yaklaşık yarısı kadın ve çocuklardan oluşuyor.

2025 yılı boyunca İsrail, Gazze’deki operasyonlarını genişletme yönünde adımlar attı. 20 Ağustos 2025’te İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “Gideon’un Savaş Arabaları II” adını verdiği bir operasyon planını onaylayarak Gazze kentinin işgalini hedefleyen yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Bu plan kapsamında, 60 bin yedek askerin çağrılması ve 20 bin askerin görev süresinin uzatılması kararlaştırıldı. Operasyonun, Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını zorlamak ve örgütün bölgedeki altyapısını yok etmek amacıyla planlandığı belirtiliyor. Ancak bu hamle, hem uluslararası hem de iç kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı.

Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, Gazze’deki insani durumun halihazırda “felaket” seviyesinde olduğunu ve yeni bir işgalin daha fazla sivil kaybına ve yerinden edilmeye yol açacağını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyonun “bölgeyi kalıcı bir savaş döngüsüne sürükleyeceği” uyarısında bulundu. Ayrıca, İsrail içinde de rehinelerin aileleri ve bazı eski askeri yetkililer, operasyonun rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle plana karşı çıktı.

Gazze’deki sivillerin büyük bir kısmının halihazırda yerinden edildiği ve gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. İsrail’in, Gazze kentindeki sivillere güneye doğru tahliye çağrısı yaptığı, ancak Hamas’ın bu çağrılara karşı çıkarak halkı yerinde kalmaya çağırdığı biliniyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İsrail’in Gazze operasyonları, uluslararası toplumda geniş çaplı eleştirilere neden oluyor. Almanya, operasyonun “eskalasyonu reddettiğini” belirtirken, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail’in planlarının “barış umutlarını yok ettiğini” ifade etti. Öte yandan, İsrail içinde de yedek askerlerin çağrılmasına yönelik tepkiler artıyor. Birçok reservist, 7 Ekim 2023’ten bu yana defalarca göreve çağrılmaktan dolayı fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş durumda. Bazı askerler, Netanyahu hükümetinin siyasi nedenlerle savaşı uzattığını savunarak görev çağrılarına uymamayı tercih ediyor.

İsrail’in Gazze’deki yeni işgal planı, hem bölgedeki insani krizi derinleştirme potansiyeli hem de rehineler meselesine çözüm bulma çabalarını karmaşıklaştırma riski taşıyor. Öte yandan, Hamas’ın önerdiği 60 günlük ateşkes ve rehine takası teklifine İsrail’in henüz net bir yanıt vermemesi, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

Kaynak: DHA