Çalıştığı kurumdaki usulsüzlükleri ifşa ettikten sonra sırra kadem basan Türk bilim insanı Furkan Dölek’in ABD’de tutukevinde olduğu ortaya çıktı. Dölek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Dölek'in ailesi, bilim insanının bir an önce Türkiye'ye dönmesi için çalışacaklarını söyledi.

ABD’de 27 Ağustos’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde bulunduğu öğrenildi. Dölek’in sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecin Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Furkan Dölek’in bulunduğu yerin tespit edildiği açıklandı. Adana’da yaşayan kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, kardeşiyle görüştüğünü ve sesinin iyi geldiğini belirtti. Coşkun, “Amacımız en hızlı şekilde Türkiye’ye dönüşünü sağlamak” ifadelerini kullandı.

ABD'de Kaybolan Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek, Tutukevinde Bulundu - Resim : 1
Furkan Dölek'in annesi ve babası

Dölek’in hakim karşısına çıkması için henüz tarih verilmediği öğrenildi. Başkonsolosluk yetkililerinin süreci yakından izlediği, aileyi düzenli olarak bilgilendirdiği aktarıldı.

BİR HAFTADIR KAYIPTI

Bilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Dölek’in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024’te vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.

ABD'de Kaybolan Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek, Tutukevinde Bulundu - Resim : 2
Bilim insanı Furkan Dölek'ten bir haftadır haber alınamıyordu

Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyordu.

AA

