ABD'de Üniversitede Sır Olay: Elinde Silahla Kampüse Geldi! Bütün Okul Arandı Ama Bulunamadı

ABD’de Massachusetts Lowell Üniversitesi’nde silahlı bir şüphelinin görülmesi üzerine kampüsteki binlerce öğrenciye “içeride kalma” uyarısı yapıldı. Polis, şüpheliyi bulamadı ancak güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Massachusetts Lowell Üniversitesi, silahlı bir şüpheli nedeniyle alarma geçti. Saat 14.30 civarında güney kampüsündeki Riverview Suites yurdu yakınında öğrenciler tarafından kameraya alınan şüpheli, üniversite yönetimini harekete geçirdi.

'İÇERİDE KALMA' UYARISI

Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Saat 15.00 sularında üniversitede bulunan binlerce öğrenciye “içeride kalma” uyarısı yapılırken, polis 1,65 boylarında, gri veya beyaz sweatshirt ile siyah şort giyen Asyalı bir erkek şüpheliyi aramaya başladı. Lowell bölgesindeki bazı okullarda öğrenciler dersliklerde tutuldu ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

ŞÜPHELİ BULUNAMADI

Yaklaşık 2 buçuk saat süren arama çalışmalarının ardından Lowell Polis Şefi Ron Dickerson, sosyal medyada paylaşılan görüntünün gerçek olduğunu doğruladı ve güvenlik kameralarının da aynı olayı kaydettiğini belirtti. Ancak kampüste “aktif saldırgan” olarak değerlendirilecek bir kişinin bulunamadığı ve silah ateşlendiğine dair bir kanıt olmadığı ifade edildi.

“İçeride kalma” uyarısı saat 17.30’da kaldırılırken, polis yetkilileri kampüs ve çevresinde güvenlik önlemlerinin gece boyunca devam edeceğini duyurdu. Öğrenciler ve personel, uyarı süresince kampüs binalarında kalmaya devam etti. Olay, üniversite kampüsünde kısa süreli panik yaratırken, polis ekipleri şüphelinin bulunması için soruşturmayı sürdürüyor ve bölgede devriye faaliyetlerini artırdı.

Halk Otobüsünde Dehşet Anları... Şoföre Camdan Bıçaklı Saldırı!Halk Otobüsünde Dehşet Anları... Şoföre Camdan Bıçaklı Saldırı!Yurttan Haberler
Kan Donduran Cinayet: Cumhuriyet Savcısının Boğazını KestiKan Donduran Cinayet: Cumhuriyet Savcısının Boğazını KestiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Saldırı
Son Güncelleme:
ABD'de Kaybolan Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek, Tutukevinde Bulundu ABD'de Kaybolan Türk Bilim İnsanından Haber Var
Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Okan Buruk’un Prensi Topladı Bavulunu Gidiyor: Bülent Uygun Önümüzdeki Haftayı İşaret Ederek Kara Haberi Verdi Okan Buruk’un Prensi Takımdan Ayrılıyor
Beşiktaş Real Madrid’li Yıldızı Getiriyor! Sergen Yalçın Serdal Adalı’ya ‘Alın’ Emrini Verdi: Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek Beşiktaş'tan Real Madrid Çıkarması!
Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda İki Patlama! Küller Her Yeri Sardı, Alarm Verildi Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda İki Patlama! Küller Her Yeri Sardı, Alarm Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı