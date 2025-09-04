ABD'de Üniversitede Sır Olay: Elinde Silahla Kampüse Geldi! Bütün Okul Arandı Ama Bulunamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Massachusetts Lowell Üniversitesi, silahlı bir şüpheli nedeniyle alarma geçti. Saat 14.30 civarında güney kampüsündeki Riverview Suites yurdu yakınında öğrenciler tarafından kameraya alınan şüpheli, üniversite yönetimini harekete geçirdi.

'İÇERİDE KALMA' UYARISI

Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Saat 15.00 sularında üniversitede bulunan binlerce öğrenciye “içeride kalma” uyarısı yapılırken, polis 1,65 boylarında, gri veya beyaz sweatshirt ile siyah şort giyen Asyalı bir erkek şüpheliyi aramaya başladı. Lowell bölgesindeki bazı okullarda öğrenciler dersliklerde tutuldu ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

ŞÜPHELİ BULUNAMADI

Yaklaşık 2 buçuk saat süren arama çalışmalarının ardından Lowell Polis Şefi Ron Dickerson, sosyal medyada paylaşılan görüntünün gerçek olduğunu doğruladı ve güvenlik kameralarının da aynı olayı kaydettiğini belirtti. Ancak kampüste “aktif saldırgan” olarak değerlendirilecek bir kişinin bulunamadığı ve silah ateşlendiğine dair bir kanıt olmadığı ifade edildi.

“İçeride kalma” uyarısı saat 17.30’da kaldırılırken, polis yetkilileri kampüs ve çevresinde güvenlik önlemlerinin gece boyunca devam edeceğini duyurdu. Öğrenciler ve personel, uyarı süresince kampüs binalarında kalmaya devam etti. Olay, üniversite kampüsünde kısa süreli panik yaratırken, polis ekipleri şüphelinin bulunması için soruşturmayı sürdürüyor ve bölgede devriye faaliyetlerini artırdı.

