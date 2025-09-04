Gazze'de Açlık Ablukası! Son 24 Saatte 3 Kişi Öldü

İsrail'in katliamlarına devam ederken açlığa da mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Bölgede son 24 saatte 3 sivil yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'de Açlık Ablukası! Son 24 Saatte 3 Kişi Öldü
İsrail ablukasında olan ve 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarına karşı direnmeye çalışan Gazze Şeridi'nde ölüm yalnızca silah ve bombalarla gelmiyor. Filistin halkı yardım girişlerinin engellenmesiyle açlığa da mahkum ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin yardım geçişlerini kısıtladığı ve açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlık açıklamasında, "Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'i çocuk olmak üzere 370'e yükseldi. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 16'sı çocuk toplam 92 ölüm kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

