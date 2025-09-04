Afganistan'da Bir Şiddetli Deprem Daha

Afganistan bir depremle daha sarsıldı. Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

1 Eylül’de 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği Afganistan’da bu kez 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremim 6.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan’da Kunar vilayetinde 1 Ağustos’ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 640 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Afganistan Deprem
