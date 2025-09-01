Afganistan Depreminin Bilinmeyeni! BM Raporunda Ortaya Çıktı… İkisi de Birbirinden Korkunç

Afganistan’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir rapor yayınlayan Birleşmiş Milletler (BM) endişelendirdi. BM, depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini duyurdu. Öte yandan yaralıların çoğunluğunun ulaşıma kapanan dağlık bölgelerde olduğunu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da dün yerel saatle 23.47'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin kritik bir rapor yayımladı.

Afganistan'da deprem sonrası yıkılan evler

12 BİN KİŞİ DOĞRUDAN ETKİLENDİ

Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, birkaç artçı sarsıntı kaydedildiği ifade edildi. BM, depremden 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini duyurdu.

Depremde yıkılan binalar

Raporda belirtilene göre, ilk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösterdi.

YARALILAR DAĞLIK BÖLGELERDE

Yaralıların çoğunun kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanan dağlık bölgelerde yaşadığı da ifade edildi.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Raporda, aynı zamanda arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artmasının beklendiğine de yer verildi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, deprem sonrasında yaptığı açıklamada can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem Afganistan BM
