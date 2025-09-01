Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var

Afganistan'ın doğusundaki Kunar şehrinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 250 kişinin öldüğü açıklanırken, yüzlerce kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerel saat ile 23.47’de Pakistan sınırına yakın Celalabad kentine 27 kilometre mesafede, 8 kilometre derinlikte kaydedildi.

Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1
Afganistan'da meydana gelen depremde yüzlerce kişi hayatını kaybetti

250 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI

Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, deprem nedeniyle en az 250 kişinin öldüğünü, 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2
6'lık deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasını yaptı. Sarsıntının şiddeti ve depremin yol açtığı hasar ise kameralara yansıdı.

Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var - Resim : 3

Ankara’nın Altındaki Tehlike: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda mı?Ankara’nın Altındaki Tehlike: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda mı?Güncel
İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Deprem Riski En çok o İlçelerde Varİstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Deprem Riski En çok o İlçelerde VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Afganistan Deprem
Son Güncelleme:
Elon Musk'tan AfD'ye Tam Destek! 'Seçilmezse Almanya Biter' Elon Musk'tan AfD'ye Yine Tam Destek!
İsrail'den Olay Açıklama: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü? Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü?
Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum! Fenerbahçe'ye Gelme Şartını Açıkladı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray İçin Flaş Yorum: 'Sane'de Osimhen'de Kurtaramaz! Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler' 'Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler'
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu! Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu!
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Eylül Ayı Sağanakla Başladı! Meteoroloji İl İl Uyardı: İstanbul da Listede Eylül Ayı Sağanakla Başladı
Muş'ta İş Yerine Silahlı Saldırı! 2 Ölü Muş'ta İş Yerine Silahlı Saldırı! 2 Ölü