Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerel saat ile 23.47’de Pakistan sınırına yakın Celalabad kentine 27 kilometre mesafede, 8 kilometre derinlikte kaydedildi.

Afganistan'da meydana gelen depremde yüzlerce kişi hayatını kaybetti

250 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI

Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, deprem nedeniyle en az 250 kişinin öldüğünü, 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

6'lık deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasını yaptı. Sarsıntının şiddeti ve depremin yol açtığı hasar ise kameralara yansıdı.

