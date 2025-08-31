İsrail'den Olay Açıklama: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü?

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadının Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde hakkında "Neticeyi halen bilmiyoruz ama umarım artık bizimle değildir" dedi. İsrail Ordusu da Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail, Gazze kentine yönelik iki gün önce saldırı başlatırken, İsrail medyası Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye yönelik bir suikast girişiminde bulunulduğunu öne sürdü. Haber, uzun süre dünya gündemine yer alırken, Hamas'ın yalanladığı bu iddiayla alakalı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuştu.

Bir hükümet toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Netanyahu, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ile ilgili açıklama yaptı. İsrail ordusu ve istihbarat birimi Şin Bet'in Ubeyde'ye yönelik ortak operasyon düzenlediğini söyleyen Netanyahu, "Neticeyi halen bilmiyoruz ama umarım artık bizimle değildir" dedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Netanyahu'nun aksine net konuştu. Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafını paylaştığı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini savundu. Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dün ortaya atılan haberlerde Ubeyde'nin öldürüldüğü belirtilirken Kassam Tugayları ise bu iddiaları yalanlamış ve bu iddiaların İsrail tarafından psikolojik ve istihbarat stratejisi olarak kullanıldığını vurgulamıştı.

Hamas tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, Ubeyde'nin öldürüldüğü iddialarına ilişkin, İsrail medyasının askeri ve istihbarat birimlerinden talimat alarak bu tür yalan haberler yapıldığı ifade edilmişti.

