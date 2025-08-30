Netanyahu Gazze'de Artık Tek Başına... Genelkurmay Başkanı Bile Gemileri Yaktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırılar düzenleyen İsrail'in savaş kabinesi, geçtiğimiz haftalarda da Gazze kentini tamamen işgal planını onayladı. Bu süreçte Filistinli sivillere yönelik saldırılarına ve açlık ablukasına devam eden İsrail, onayladığı Gazze'yi tamamen işgal planını da devreye alarak, ilk aşamanın şehrin dış mahallelerine olan saldırılar olduğunu bildirdi.

Bu hamlesiyle ateşkes konusunda tamamen karşıt bir tutum izleyeceği düşünülen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı ise ters köşe bir hamle geldi. İsrailli en üst düzey isimler, pazar günü toplanacak güvenlik kabinesine sunulacak raporda, Tel Aviv hükümetine Gazze'ye yeni bir saldırı planı yerine mevcut ateşkes ve rehine takası teklifini kabul etme çağrısı yapacak.

HALK DA ATEŞKES İSTİYOR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin bu teklifi desteklediği belirtiliyor. Aylardır yapılan anketlere göre, İsrail halkının büyük çoğunluğu da artık Gazze'de ateşkes ve esir takası talep ediyor.

ATEŞKES TEKLİFİ NE ÖNGÖRÜYOR?

Mısır ve Katar'dan Hamas'ın 18 Ağustos’ta kabul ettiği teklif, 60 günlük ateşkesi ve bu süre içinde rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılmasını öngörüyor. Anlaşmaya göre 10 rehine ile 18 yaşamını yitiren kişinin cenazesi beş aşamada teslim edilecek. Ayrıca ateşkes ve savaşın bitirilmesi için müzakereler yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi