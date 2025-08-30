Netanyahu Gazze'de Artık Tek Başına... Genelkurmay Başkanı Bile Gemileri Yaktı

İsrail'in Gazze'ye yeni katliam planını devreye alması sonrası Netanyahu'ya karşı sesler yükseliyor. İsrail Genelkurmay Başkanı dahil en üst düzey güvenlik yetkilileri, hükümete sunacakları raporla Gazze’nin işgali yerine ateşkes teklifinin kabul edilmesi çağrısı yapacak. Halkın büyük çoğunluğunun arzusu da bu yönde.

Son Güncelleme:
Netanyahu Gazze'de Artık Tek Başına... Genelkurmay Başkanı Bile Gemileri Yaktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırılar düzenleyen İsrail'in savaş kabinesi, geçtiğimiz haftalarda da Gazze kentini tamamen işgal planını onayladı. Bu süreçte Filistinli sivillere yönelik saldırılarına ve açlık ablukasına devam eden İsrail, onayladığı Gazze'yi tamamen işgal planını da devreye alarak, ilk aşamanın şehrin dış mahallelerine olan saldırılar olduğunu bildirdi.

Bu hamlesiyle ateşkes konusunda tamamen karşıt bir tutum izleyeceği düşünülen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı ise ters köşe bir hamle geldi. İsrailli en üst düzey isimler, pazar günü toplanacak güvenlik kabinesine sunulacak raporda, Tel Aviv hükümetine Gazze'ye yeni bir saldırı planı yerine mevcut ateşkes ve rehine takası teklifini kabul etme çağrısı yapacak.

Netanyahu Gazze'de Artık Tek Başına... Genelkurmay Başkanı Bile Gemileri Yaktı - Resim : 1

HALK DA ATEŞKES İSTİYOR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin bu teklifi desteklediği belirtiliyor. Aylardır yapılan anketlere göre, İsrail halkının büyük çoğunluğu da artık Gazze'de ateşkes ve esir takası talep ediyor.

ATEŞKES TEKLİFİ NE ÖNGÖRÜYOR?

Mısır ve Katar'dan Hamas'ın 18 Ağustos’ta kabul ettiği teklif, 60 günlük ateşkesi ve bu süre içinde rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılmasını öngörüyor. Anlaşmaya göre 10 rehine ile 18 yaşamını yitiren kişinin cenazesi beş aşamada teslim edilecek. Ayrıca ateşkes ve savaşın bitirilmesi için müzakereler yürütülecek.

Netanyahu Gazze'de Artık Tek Başına... Genelkurmay Başkanı Bile Gemileri Yaktı - Resim : 2

Gazze'de Gece Boyu Katliam! İsrail Yine Yardım Bekleyenleri VurduGazze'de Gece Boyu Katliam! İsrail Yine Yardım Bekleyenleri VurduDünya
Meclis Gazze İçin Olağanüstü Toplandı: 'Büyük İsrail Hayali Felakettir'Meclis Gazze İçin Olağanüstü Toplandı: 'Büyük İsrail Hayali Felakettir'Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Belli Oldu! Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak
Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet
Gazze'de Gece Boyu Katliam! İsrail Yine Yardım Bekleyenleri Vurdu Gazze'de Gece Boyu Katliam! İsrail Yine Yardım Bekleyenleri Vurdu
Fransa’da Otomobil Kalabalığa Daldı! 1 Ölü, 5 Yaralı Fransa’da Otomobil Kalabalığa Daldı!
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!
Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali