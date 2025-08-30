Fransa’da Otomobil Kalabalığa Daldı! 1 Ölü, 5 Yaralı

Fransa’nın Rouen kentinde bir otomobil kalabalığın arasına daldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Fransa’nın Rouen kentinde bir otomobil, kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olayın, kuzeydeki Evreux kasabasında bir şarap barında çıkan tartışmanın ardından gerçekleştiği açıklandı. Savcı Remi Coutin, “Bir kişi aracı aldı ve yüksek hızla kasıtlı olarak işletmenin dışındaki kalabalığa doğru geri geri sürdü” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, sürücünün gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Fransa
