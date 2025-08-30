Gazze'de Gece Boyu Katliam! İsrail Yine Yardım Bekleyenleri Vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden beri gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de Gece Boyu Katliam! İsrail Yine Yardım Bekleyenleri Vurdu
Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam eden ve insani yardımları da engelleyerek halkı açlığa mahkum eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına devam etti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan İsrail bombardımanında 3 Filistinli hayatını kaybetti, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar düzenlendi.

YİNE YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRDI

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve saldırarak bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

