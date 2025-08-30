Moritanya'da Tekne Faciası... Çok Sayıda Göçmen Öldü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında, İspanya’ya ulaşmak isteyen yaklaşık 160 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, başkent Nuakşot açıklarında motor arızası nedeniyle alabora oldu. Kapasitesinin çok üzerinde yolcu ve yük taşıyan tekneden 69 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtarıldı, kaybolan göçmenler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İLK DEĞİL

Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenlerin en çok tercih ettiği fakat en tehlikeli yolculuklardan biri olarak biliniyor. Bakımı yetersiz, aşırı kalabalık tekneler nedeniyle bölgede sık sık benzer facialar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yine Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA