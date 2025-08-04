Yine Göçmen Faciası! Tekne Alabora Oldu, 55 Kişi Öldü

Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 55 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Yine Göçmen Faciası! Tekne Alabora Oldu, 55 Kişi Öldü
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Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu bildirildi. Ebyen'in Zincibar ilçesi Sağlık Müdürü Abdulkadir Bacmil, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısının 55'e çıktığını, hayatını kaybedenler arasında bir Yemenlinin de bulunduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin tamamının defnedildiğini, teknede 100'den fazla Etiyopyalı düzensiz göçmenin bulunduğunu ve onlarca kişinin halen kayıp olduğunu belirten Bacmil, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yine Göçmen Faciası! Tekne Alabora Oldu, 55 Kişi Öldü - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Güvenlik kaynakları, Yemen'in güneyindeki Ebyen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu, 20 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. ​​​​​​​

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Kaynak: AA

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