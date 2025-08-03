Gazze’de Ölüm Susmuyor! Bir Günde 119 Can Daha Gitti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, yalnızca son 24 saatte 119 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 60 bin 839’a yükseldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içinde 866 yaralı da hastanelere kaldırıldı. Saldırılarda ölenlerin sayısı, "İhbar ve Kayıp Kişiler Dosyası Takip Komisyonunun onayladığı ve daha önce kayıtlara geçmeyen 290 kişinin de eklenmesiyle bu düzeye ulaştı.

ATEŞKES BOZULDU

İsrail’in 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi 18 Mart’ta sona erdirmesinin ardından başlattığı saldırı dalgasında şimdiye kadar 9 bin 350 kişi hayatını kaybetti. Bu süreçte 37 bin 547 kişi de yaralandı.

Öte yandan, 27 Mayıs’tan itibaren Gazze’de kurulan ve İsrail ile ABD destekli olduğu belirtilen "sözde" insani yardım noktalarında gerçekleştirilen sistematik saldırılarda ise 1.487 kişi öldü, 10 bin 578 kişi yaralandı.

Kaynak: AA